Hatay'da dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 16 saat sonra kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 08:30, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 08:31
Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopterleri çalışmalara destek verdi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.