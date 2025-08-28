Etimesgut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Meydanlara Taştı

Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Heybensena ve Manifest sahne alarak vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu da iştirak etti.

Etimesgut Belediyesi'nden Zafer Bayramı'na Özel Konser Programı

Heybensena'nın Performansı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Gecenin açılışında sahneye çıkan Heybensena, sevilen şarkılarını Etimesgutlular için seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı.

Manifest Sahne Aldı, Meydanda Coşku Zirveye Ulaştı

Heybensena'nın ardından sahneye çıkan Manifest grubu, enerjik performansları ve unutulmaz parçalarıyla geceye damga vurdu. Vatandaşların yoğun alkışları eşliğinde konser veren grup, meydanda büyük bir sinerji oluşturdu.

Başkan Beşikcioğlu'ndan Teşekkür ve Kutlama Mesajı

Konser sonunda sanatçılara plaket takdim eden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, "İnanılmaz güzel sanatçılarımızla inanılmaz güzel insanların olduğu bir gece! Manifest grubu ücretsiz konser vermiyor ama sadece Etimesgut'a mahsus bu konseri yaptılar. Hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" dedi.

Her Yaştan Vatandaş Katıldı

Etkinlikler konserlerle sınırlı kalmadı. Meydanda düzenlenen uçurtma şenlikleri, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcıya bayram coşkusunu yaşattı. Zaferin, birlik ve beraberliğin simgesi olan 30 Ağustos, Etimesgut'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.