Gölette su çekilmesi balıkları oksijensiz bıraktı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması balık ölümlerine yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 10:54, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 10:55
Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.
Gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu, kıyıya vurdu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.