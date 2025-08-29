Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 12:19, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 12:20
S.G. idaresindeki otomobille Yahya Saban'ın kullandığı otomobil, Dadağlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Saban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Saban'ın kullandığı araçta bulunan Ayşe S. , Aysun S. ve Mehmet B. Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü S.G. gözaltına alındı.