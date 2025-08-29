Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum sürecini desteklemek amacıyla dijital içerikler, rehberlik materyalleri ve etkinlikler hazırladı. Aileler, öğretmenler ve yöneticiler için kapsamlı kaynaklar sunuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 12:36, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 12:30
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri kapsamında çalacak. Bu yıl ilk kez hazırlanan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenleri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunulacak.

Uyum Eğitimleri ve Hazırlıklar

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve birinci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde, velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüldü. Rehberlik çalışmaları kapsamında, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar 1-5 Eylül tarihlerinde uygulanacak. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise 8-12 Eylül arasında bilgilendirme ve uyum çalışmaları düzenlenecek.

Hazırlanan Materyaller ve Etkinlikler

  • Okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu"
  • İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için "Uyum Haftası Etkinlikleri"
  • Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri"

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik, 5. sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerik ve 12 etkinlik hazırlandı.

Dijital İçerik Platformu ve EBA Entegrasyonu

Uyum haftası kapsamında bu yıl ilk kez hazırlanan dijital içerik platformu, öğretmenlerin sınıf ortamında materyallerden kolayca yararlanabilmesi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde sunuldu. Platform, 14 başlık altında uyum sürecine ilişkin içerikler ve materyallerden oluşan yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.

Destekleyici Araçlar ve Etkinlikler

  • Aileler tarafından sık sorulan sorular
  • Aile eğitim bülteni ve veli sunumu
  • Öğretmenlerin ailelerle yürütebileceği etkinlikler
  • Çocukların okula uyum sürecini destekleyen ve farklı gelişim alanlarını kapsayan 18 örnek etkinlik
  • "Okuluma Başladım" şarkısı ve videolu "Ben Okula Başladım" parmak oyunu

Doğa Bilinci ve Orman Sevgisi İçerikleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen genelgede, doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yapılması vurgulandı. Bu kapsamda veli sunumuna, orman sevgisi ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik uyum süreciyle bütünleştirilmiş içerikler eklendi.

Aile-Çocuk-Öğretmen İş Birliğiyle Etkinlikler

  • Aile-çocuk-öğretmenin birlikte uygulayacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlandı.

Bu uygulamalar ile çocukların okula uyum sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi, ailelerin bilinçli ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım sergilemeleri, öğretmenlerin ise uygulamaları kolaylaştıran ve standartları belirlenmiş kapsamlı bir kaynakla desteklenmeleri hedefleniyor.

