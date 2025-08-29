Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerine devam ettiği Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 14:07, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 15:26

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. Transfer sonrası Milli yıldızdan Galatasaray atağı da geldi.

Benfica, Fenerbahçe'nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bonservis ödeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir." denildi.

Aktürkoğlu, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imzalayacak.

GALATASARAY'I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Galatasaray'ın da sosyal medyada Aktürkoğlu'nu takip etmediği görüldü.

FENERBAHÇE'Yİ YIKAN GOLÜ ATMIŞTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp 462 dakika süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe'ye atmış ve sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Milli yıldız, sarı lacivertlilere attığı gol sonrası sevinmemişti.

