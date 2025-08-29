Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi kuraları çekilişi ile bugün 2'nci torbadan kuraya katılan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 15:38, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 15:39
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişinin ardından, bugün Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımların rakiplerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin de 2'nci torbadan katılım sağladığı kura çekilişinde rakipleri belli oldu.
Kura sonrası Fenerbahçe'nin rakipleri şu takımlar oldu:
Aston Villa (Evinde) , Dinamo Zagreb (Deplasman), Ferencvaros (Evinde), Viktoria Plzen (Deplasman), Nice (Evinde), Ş. Bükreş (Deplasman), Stuttgart (Evinde), Brann (Deplasman)