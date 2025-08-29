Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişinin ardından, bugün Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan takımların rakiplerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin de 2'nci torbadan katılım sağladığı kura çekilişinde rakipleri belli oldu.

Kura sonrası Fenerbahçe'nin rakipleri şu takımlar oldu:

Aston Villa (Evinde) , Dinamo Zagreb (Deplasman), Ferencvaros (Evinde), Viktoria Plzen (Deplasman), Nice (Evinde), Ş. Bükreş (Deplasman), Stuttgart (Evinde), Brann (Deplasman)