Altının kilogram fiyatı 4 milyon 506 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 498 bin lira, en yüksek 4 milyon 520 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 506 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 492 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 621 milyon 866 bin 996,26 lira, işlem miktarı ise 360,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 631 milyon 455 bin 195,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile EHG Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: