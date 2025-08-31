Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla İstanbul yolunda

Benfica'da 58 maça çıkıp 17 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferi sonrası sosyal medyada duygusal bir veda mesajı yayımladı. Taraftarlara teşekkür eden milli futbolcu, Avrupa'daki ilk deneyiminde yaşadıklarını ve unutamadığı anları anlattı. Milli yıldız sarı-lacivertli ekibe imza atmak için İstanbul'a geliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2025 17:39
Fenerbahçe uzun süredir transferi için uğraştığı Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı. Benfica'nın transferi resmen duyurmasının ardından Milli yıldız sarı-lacivertli ekibe imza atmak için İstanbul'a geliyor.

ÖZEL JET SABAH HAVALANDI İŞLEMLER BAŞLADI

Fenerbahçeli yetkililer yeni transferini almaya Portekiz'e bu sabah saatlerinde gitti.

Fanatik'te yer alan habere göre normalde Kerem Aktürkoğlu'nu getirecek uçak 18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacaktı. Ancak son imza işleri nedeniyle uçağın rötar yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Yıldız futbolcunun evrak işlerinin bitmesinin ardından saat 21.00'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için yola çıktı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi sosyal medya hesabından Milli yıldızın sarı-lacivertli formayı giydiği fotoğrafı paylaştı ve şu ifadelere yer verdi:

"İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu."

BENFİCA'YA VEDA ETTİ

Portekiz temsilcisi Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, veda mesajı yayımladı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Benfica taraftarları, maalesef veda vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, şunları kaydetti:

"Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından, bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma, değerli teknik direktörüm Bruno Lage ve teknik ekibine ve kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zamanı sizinle paylaşmak benim için büyük bir onurdu."

Benfica taraftarlarına da teşekkür eden Kerem Aktürkoğlu, "Ayrıca, ilk günden beri bana desteklerini esirgemeyen harika taraftarlarımıza da çok özel bir teşekkür borçluyum. İlk maçımda, sahadan ayrılırken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutamam. O an kalbime sonsuza dek kazınacak. Bu kulüp hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye dışında ilk kez bir takımda forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şunları söyledi:

"İlk Avrupa deneyimimde hepinizden sonsuz destek gördüm ve bunun için size minnettarım. Hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu size verememenin üzüntüsüyle veda ediyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de şimdi gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim. Son olarak, başkanımız Rui Costa'ya özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim."

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplam 58 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.


