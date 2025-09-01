Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın tarihi yüksek seviyede

Altın fiyatları Fed'den faiz indirimi beklentisinin artmasıyla birlikte rekor kırdı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 09:55, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 09:58
Yazdır
Altın tarihi yüksek seviyede

Altın fiyatları ons başına 3 bin 486 doların üzerine çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine ilişkin belirsizlik ve ABD'de faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla ons altın rekor seviyeye yaklaşırken gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Federal bir temyiz mahkemesi, Trump'ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası kapsamında yasadışı olarak uygulandığına hükmederek, Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin Mayıs ayında verdiği kararı onayladı. Ancak bu tarifelerin 14 Ekim'e kadar devam etmesine izin verilecek ve bu da Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz etme süresi tanıyacak.

Ayrı olarak, Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma hamlesine ilişkin duruşma bir karar olmadan sona erdi ve kararın en erken Salı gününden önce açıklanması bekleniyor.

Bu arada, ABD enflasyon verileri bu ayın sonlarında bir faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve yatırımcılar şu anda yüzde 87 oranında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı öngörüyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz indirimine desteğini yineledi. Yatırımcılar, bu hafta Fed'in beklenen hamlesinin boyutunu şekillendirebilecek bir dizi ABD işgücü piyasası verisini bekliyorlardı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3445 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3437 dolar, en yüksek de 3486 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3473 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi yüksek seviyesi 22 Nisan 2025 tarihinde görülmüş ve 3499 dolar olmuştu.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4560 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4546 lira, en yüksek de 4611 lira seviyesi görüldü ve tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın şu sıralar 4595 liradan alıcı buluyor.

Altın Türü Satış Değişim (%) Saat
Gram Altın 4.607,03 %1,01 09:55
Ons Altın 3.484,42 $ %1,04 09:55
Altın ($/kg) 110.180,00 $ %0,90 12:49
Altın (Euro/kg) 94.301,51 ? %0,87 12:49
Cumhuriyet Altını 30.515,52 %0,93 12:49
Çeyrek Altın 7.417,44 %0,93 12:49
Reşat Altın 31.438,85 %0,93 12:49
Kulplu Reşat Altın 31.375,81 %0,93 12:49

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber