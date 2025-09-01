Mardin'de 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
Mardin'de 15 yaşındaki bir çocuk başından silahla vurulmuş halde bulundu.
Mardin'de Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Mehmet Veysi B., henüz belirlenemeyen bir nedenle başından silahla vurulmuş halde bulundu.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı Mehmet Veysi B., sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.