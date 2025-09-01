AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın partisinin Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) toplayacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 09:37, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 09:38
İç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejilerin ele alınacağı toplantıda ağustos ayı başında başlayan Türkiye Yüzyılı buluşmaları da masaya yatırılacak.
Şimdiye kadar 25 il 267 ilçe ziyareti gerçekleştirildi. MYK'da bu ziyaretler kapsamında sahadan gelen şikayetler ve talepler dile getirilecek. Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarında gelinen son durum da Erdoğan'a aktarılacak.