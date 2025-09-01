İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu: Anne gözaltına alındı
Beşiktaş ilçesinde, çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedinin bulunduğu olay sonrası başlatılan soruşturmada, anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 11:21, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 11:22
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün belediyenin temizlik personeli çöp konteynerı kenarında bebek cesedi bulmuştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılmış, cinsiyeti belirlenememişti.
ANNE GÖZALTINA ALINDI
Bebek, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Polisin başlattığı soruşturma kapsamında bebeğin annesi E.A. gözaltına alındı.