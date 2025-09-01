'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi hakkında bilgi verdi.

Projeye 1,55 milyar avro dış finansman sağlandığına işaret eden Uraloğlu, söz konusu finansmana ilişkin anlaşmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Societe Generale arasında imzalandığını, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) ve İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketinin (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankaların da sürece katıldığını kaydetti.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla İskenderun Körfezi'nden Amanoslar'ın ardındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep'e hem kara hem de demir yoluyla doğrudan ulaşım sağlanacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dörtyol-Hassa hattı, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki mesafeyi kısaltacak. Proje, İskenderun Limanı'nı Orta Koridor'a bağlayacak, Akdeniz'e ulaşımı kolaylaştıracak. Sayın Cumhurbaşkanımızın temin edilen finansmanı onaylamasının ardından en kısa zamanda yer teslimini yaparak inşaata başlayacağız."

Projenin toplam 55 kilometre demir yolu hattı ve 25 kilometre otoyolu içereceğini belirten Uraloğlu, bir demir yolu hattı tüneli ile iki gidiş iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli iki otoyol tüneli inşa edileceğini bildirdi.

Uraloğlu, Amanos Dağları'nın altından geçecek tünellerin üç farklı tüpten oluşacağı ve her birinin uzunluğunun yaklaşık 20 kilometre olacağını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Mesafe kısalacak"

"Proje iki etaptan oluşacak olup, tünel yapımını kapsayan ilk etabı Hassa kavşağında sona erecek. Kara yolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan Dörtyol kavşağına bağlanarak Amanos Dağları altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı arasındaki mevcut kara yoluna entegre edilecek. Projenin ilk etabı kapsamında inşa edilecek 25 kilometrelik demir yoluyla yıllık 16,3 milyon yolcu ve yaklaşık 10 milyon ton yük taşıma kapasitesi oluşturulacak. Hat, bölge illerinin lojistik kapasitesini artırarak sanayi üretiminden turizme kadar pek çok alanda hareketlilik sağlayacak."

Projenin gerçekleştirilmesiyle ulaşım mesafelerinin de kısalacağına dikkati çeken Uraloğlu, mevcut mesafesi 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahının 38,3 kilometre, 77,3 kilometre olan Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergahının 15,27 kilometre, 121 kilometrelik Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahının 20,6 kilometre, 78,8 kilometrelik Dörtyol-Kırıkhan-Hassa güzergahının 53,4 kilometre ve 84 kilometrelik Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergahının 29,6 kilometre azalacağını kaydetti.