Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?

Türkiye'de kiralık konutların yüzde 33,7'si eşyalı olarak sunuluyor. En yüksek oranlar Isparta, Burdur ve Muş'ta görülüyor.

Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?

Türkiye'de kiralık konutların %33,7'si eşyalı olarak ilana çıkıyor. Ev sahipleri için %20-30 daha yüksek getiri sağlaması ve kiracılar için taşınma kolaylığı ile eşya maliyetinden tasarruf avantajı sunması, eşyalı dairelere olan ilgiyi artırıyor. Eşyalı kiralık daire ilanlarının en yüksek olduğu iller arasında Isparta, Burdur, Muş, Bingöl ve Kars öne çıkıyor. İstanbul ise ortalamanın altında eşyalı kiralık daire ilanıyla dikkat çekiyor. Gayrimenkul sektörü, hem kira getirisi hem de değer artışı açısından önemli bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, son yıllarda kiralık konut piyasasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Neden Arttı?

Sektör temsilcileri, konutların fiyatına göre daha düşük bütçelerle eşyalı hale getirilebildiğini ve buna karşılık kira tutarının boş evlere göre %20-30 daha yüksek olduğunu belirtiyor. Son yıllarda bu nedenle eşyalı konut sayısında artış yaşanıyor. Kiracılar ise taşınma kolaylığı ve eşya maliyetinden tasarruf sağladığı için eşyalı dairelere daha fazla talep gösteriyor.

Eşyalı Kiralık İlan Oranının En Yüksek Olduğu İller

  • Isparta: %67,6
  • Burdur: %67,1
  • Muş: %66,9
  • Bingöl: %63,3
  • Kars: %63,1
  • Aksaray: %57,5
  • Karaman: %57,1
  • Denizli: %55,8
  • Kütahya: %54,0
  • Muğla: %53,5
  • Afyonkarahisar: %52,7
  • Aydın: %52,4
  • Bitlis: %51,9
  • Karabük: %50,8
  • Edirne: %50,6

Ağırlıklı Olarak 1+1 Konutlara İlgi

Dr. Ahmet Büyükduman'a göre, eşyalı kiralık dairelerin ilanlar içindeki payı %34 düzeyinde. Özellikle üniversitelerin kayıt döneminde bu oran artıyor. Ağustos verilerine göre kiralık ilanlarındaki 1+1 dairelerin %60'ı eşyalı. Isparta, Burdur, Denizli ve Afyon'da sadece 1+1 daireler dikkate alındığında bu oran %90'ın üzerinde.

Kiralama Süresi ve İstanbul'daki Durum

Eşyalı kiralık talep edenler genellikle 1-2 yıl oturduktan sonra daireden çıkıyor ve tahliye süreçlerinde daha az problem yaşanıyor. Bu durum ev sahiplerine güncel kiralarla evlerini yeniden kiraya verme fırsatı sunuyor. İstanbul'da ise ilandaki dairelerin sadece %26,6'sı eşyalı. Bu oran Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Sektör temsilcileri, toplam ve boş konut arzının yüksek olması nedeniyle İstanbul'da eşyalı kiralık oranının düşük olduğunu belirtiyor.

Eşyalı Konut Arzının Yüksek Olduğu İllerin Özellikleri

Eşyalı konut arzının yüksek olduğu illerde konut piyasasının sığ olduğu ve ilana çıkmayan konutların da bulunduğu ifade ediliyor.

