Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
İzmir'de su krizi: Çeşmelerde kuyruk oluştu
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığından 'altın varaklı davetiye' haberine yalanlama
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ağustosta markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
Altın tarihi seviyelere ulaştı: Rekor kapanış sonrası yeni zirve
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
İnternetten satılan 'mucize ürünler'e ağır ceza: 7 ayda 109 milyon TL
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Bakanlıktan okula başlayacak öğrencilerin ailelerine uyarı
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Dünyadaki ilk hasta: Adanalı Emrah tıp literatürüne girdi!
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Özvar'dan 'yabancı öğrenci' açıklaması: YKS kontenjanını düşürmüyorlar
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Yeni satış rekoru bekleniyor: KKM'den çıkan konuta koştu!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yüzde 40 zam yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 10:49, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 10:51
Yazdır
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı

TÜİK tarafından Temmuz ayında açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,52 olmuştu.

Asgari ücret ile çalışanlar zam almadı

Memur ve memur emeklileri Temmuz'da yüzde 10,07 enflasyon farkı, yüzde 5 de toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 15,57; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarında kalan öğrencilere hiç bir parametreye dayanmayan bu zammı doğru değildir.

Bakanlığın zam oranını yeniden değerlendirmesinde fayda var.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber