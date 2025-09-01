KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yüzde 40 zam yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 10:49, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 10:51
TÜİK tarafından Temmuz ayında açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 33,52 olmuştu.
Asgari ücret ile çalışanlar zam almadı
Memur ve memur emeklileri Temmuz'da yüzde 10,07 enflasyon farkı, yüzde 5 de toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda yüzde 15,57; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarında kalan öğrencilere hiç bir parametreye dayanmayan bu zammı doğru değildir.
Bakanlığın zam oranını yeniden değerlendirmesinde fayda var.