Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı

Emekli promosyonları 1 Eylül 2025 itibarıyla güncellendi ve bankalar arasında adeta bir yarış başladı. Birçok banka ödemeleri 21.000 TL üzerine çıkarırken, kamu bankalarında ise rakamlar 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

Emekli maaşını taşıyanlara ek ödül ve avantajlar da sunuluyor. Hem özel hem de kamu bankalarının sunduğu kampanyalar, emeklilere kısa süreli de olsa maddi rahatlama sağlıyor. Nakit ödemelerin yanı sıra aidatsız kredi kartı kullanımı, otomatik ödeme talimatı ödülleri ve düşük faizli kredi imkanları gibi birçok fırsat da mevcut.

Emeklilerin hangi bankada ne kadar promosyon alabileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Güncel Emekli Promosyon Kampanyaları

Garanti BBVA

1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor. 15.000 TL 'ye kadar nakit promosyon 2.000 TL avans hesap harcamasına ek ödeme Yeni sigorta poliçesine 2.000 TL bonus Toplamda 10.000 TL 'ye varan ek ödül avantajı

varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

Akbank

Maaşını Akbank'a taşıyan emekliler 15.000 TL promosyon kazanabiliyor. Ayrıca 5 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Böylece toplam promosyon tutarı 17.500 TL'ye ulaşıyor.Maaş taşıma işlemleri şubeye gitmeden Akbank Mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi üzerinden yapılabiliyor.

İş Bankası

Maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda buradan alan emekliler 15.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca 6.000 TL'ye varan ek ödül, yıllık kart aidatsız kullanım, ücretsiz para transferi ve avantajlı faiz oranları da sağlanıyor. Böylece toplam promosyon ücreti 21.000 TL'yi buluyor.

Halkbank

SGK emeklilerine özel olarak 3 yıl için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Maaşını TEB'e taşıyan emekliler, 36 ay boyunca bankadan maaş almayı taahhüt ederek 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabiliyor. Bunun için elektrik veya doğalgaz faturası dahil en az iki fatura için otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

VakıfBank

Emekli maaşı tutarına göre promosyon ödemeleri kademeli olarak belirleniyor: 10.000 TL'nin altında olanlara: 5.000 TL 10.000-15.000 TL arasında olanlara: 8.000 TL 15.000-20.000 TL arasında olanlara: 10.000 TL 20.000 TL ve üzerinde olanlara: 12.000 TL



Ziraat Bankası

Promosyon tutarları VakıfBank ile benzer şekilde belirleniyor ve maaş aralıklarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

En Yüksek Promosyon Hangi Bankada?

Eylül 2025 itibarıyla emeklilere en yüksek promosyonu sunan bankalar arasında Garanti BBVA (25.000 TL'ye varan promosyon), İş Bankası (21.000 TL'ye varan promosyon) ve TEB (21.000 TL'ye varan promosyon) öne çıkıyor.

Kamu bankalarında ise VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın promosyon tutarları maaş aralıklarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor.

Promosyon Almak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenler, maaşlarını seçtikleri bankaya taşımak ve 3 yıl boyunca o bankadan almaya taahhütte bulunmak zorunda. Promosyonlar, başvuru yapıldıktan sonra birkaç gün içinde hesaba yatırılıyor.

Bazı bankalar başvuruları mobil bankacılık ya da şube aracılığıyla kabul ediyor.