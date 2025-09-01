Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz.
Suriye'de yeni dönem başladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'nin güvenliğine karşı her türlü girişimin karşısındayız. "