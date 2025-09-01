Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 114 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,7, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,31 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı, ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerde kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi 11.334,42 puana kadar yükseldikten sonra bu seviyeden gelen satışlarla geriledi ve günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro bölgesindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'deki İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.400 ve 11.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.