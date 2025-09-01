'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 16:30, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 16:32
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti.

Erdoğan, İran'ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye'nin bu konuda İran'a desteğini sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye'deki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya'daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundu.

