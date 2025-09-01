İBB soruşturmasında firari Murat Gülibrahimoğlu'na kırmızı bülten
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 15:56, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 15:57
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı da bulunan firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan daha önce de bir diğer firari şüpheli Emrah Bağdatlı hakkında da kırmızı bülten kararı verilmişti.