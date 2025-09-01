6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 6 milletvekili hakkında hazırlanan 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Karma Komisyonu'na havale edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2025 21:38, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 21:51
Meclis Başkanlığı, 6 milletvekili hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk etti.
Dosyası bulunan isimler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında fezleke düzenlendi.
Özel hakkında 4 dosya var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer, diğer milletvekilleri hakkında ise birer dosya bulunduğu öğrenildi.