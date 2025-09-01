Üniversiteden 4 bin 333 çalışanı için rekor promosyon anlaşması
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
Halk Sağlığı Haftası 7 gün, 7 tema ile kutlanacak

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nı bu yıl "7 gün, 7 tema" ile kutlayacak. Kanserde erken teşhisten dijital bağımlılıkla mücadeleye, aile hekimliğinin tanıtımından sağlıklı yaşam alışkanlıklarına kadar birçok konuda farkındalık etkinlikleri düzenlenecek.

Haber Giriş : 01 Eylül 2025 14:54, Son Güncelleme : 01 Eylül 2025 14:55
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın bu yıl büyük coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Demirkol, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında aktif hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Demirkol, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak vatandaşların sağlığının korunması noktasında yoğun faaliyetler içerisinde olduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını artıran, aile hekimliği ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda yoğun etkinlikler yaparak hem vatandaşımızın sağlığını koruma bilincini artırmayı hem de hizmetlerimizi tanıtmayı bu hafta vesilesiyle vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Halk Sağlığı Haftası'nda her gün yeni temayla etkin bir hafta geçirileceğini aktaran Demirkol, "Yedi güne yedi ayrı temayla yol almak istiyoruz. 3 Eylül'de özellikle 'Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı olsun' sloganıyla aslında dumansız bir Türkiye hayalimizle yol almak istiyoruz. ALO 171, 191 ve 184 numaralı hatlarımız ve yeşil dedektörümüzü hatırlatmak istiyoruz" dedi.

"Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" mottosuyla 4 Eylül'de Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM'ler ve aile hekimliklerinde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanseri türlerinde verilen hizmetlerin anlatılacağını söyleyen Demirkol, vatandaşlara SMS yoluyla gönderilen kanser taramalarının yaptırılması yönündeki hatırlatmaların dönüşlerinin de çok iyi olduğunu aktardı.

"Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurular yüzde 50 oranında arttı"

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin 5 Eylül'de tanıtılacağı bilgisini veren Demirkol, bu merkezlerin sayısının 320'ye ulaştığını bildirdi.

Demirkol, şunları kaydetti:

"Bu merkezler, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve sigara bırakma poliklinikleriyle etkin hizmet veren aslında her ilimizde de en az bir tane olan aile hekimliğiyle beraber sağlıklı hayatın temelde kurgulandığı yerler. Onun içinde akademilerimiz de var. Şu ana kadar sağlıklı hayat akademisi altında 100 bine yakın mezun verdik. Sağlık okuryazarlığını artırıyoruz. Antibiyotiklerin neden doktor gözetiminde kullanılması gerektiğini anlatıyoruz. Sigaranın zararları, kanserle mücadelede, erken teşhisin önemi, hareketli yaşamı ve obeziteyle mücadeleyi anlatıyoruz."

Demirkol, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığın temelde korunmaya çalışıldığı en önemli yer olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dijital entegrasyonla birlikte sağlıklı hayat merkezlerine etkin yönlendirmemiz arttı. Bu yönlendirmeler vasıtasıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurular yüzde 50 oranında arttı. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi vatandaşlarımız bilsinler, alışveriş merkezine gider gibi sağlıklı hayat merkezlerine gitsinler istiyoruz. Hafta sonu etkinliklerinin arasına Sağlıklı Hayat Merkezini de koysunlar istiyoruz.

Sağlıklı Hayat Merkezlerini hayatımızın tam ortasına yerleştirmeye çalışıyoruz. Genç akademi, bebek akademi ve çocuk akademimiz çok yakın sürede sağlıklı hayat merkezlerinde kurulmaya başlayacak."

"Dijital dünyanı yönet hayatı kaçırma" temasıyla 6 Eylül'de dijital bağımlılıkla mücadelenin gündemde olacağını anlatan Demirkol, sigarayla mücadelede olduğu gibi dijital bağımlılıkla mücadele noktasında yol almak istediklerinin altını çizdi.

Çocukların çok fazla telefon ve sosyal medyaya maruz kaldığını işaret eden Demirkol, bu durumun sadece akademik başarıyı değil sosyal ilişkileri de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Doç. Dr. Demirkol, "Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" kapsamında ise 7 Eylül'de sağlıklı hayatın en önemli aktivitelerinden biri olan hareketli yaşam ve fazla kilolardan kurtulmayla ilgili de mücadelenin devam edeceğini söyledi.

"Size en yakın aile hekiminiz" temasıyla 8 Eylül'de aile hekimliklerini tanıtmak istediklerini ifade eden Demirkol, "Bu noktada, aile hekimliğini hayatın merkezinde ilk başvuracağımız hekim olarak yapılan işleri anlatacağımız sistem içerisinde kendilerini tanıtacağız" dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüyle beraber 9 Eylül'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocukların sağlık elçisi olma yolundaki yolculuklarını pekiştirmek istediklerini ifade etti.

Doç. Dr. Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"81 ilin her birinde ilçelerimizle birlikte il sağlık müdürlüklerimizin koordinasyonunda valilerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm önde gelen kanaat önderleriyle etkin bir şekilde 7 günü en güzel ve en etkin şekilde tüm hizmetlerimizi tanıttığımız yoğun bir haftayla vatandaşlarımıza 'sağlıklı hayat çok önemlidir' mottosunu yerleştirmek istiyoruz."

