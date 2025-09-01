Üniversiteden 4 bin 333 çalışanı için rekor promosyon anlaşması
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Bakan Göktaş: 383 bin 691 annemize doğum desteği sağladık
1+1 dairelere yoğun talep: Kiralar son bir ayda yüzde 20 zamlandı!
Erdoğan: Gazze'deki vahşeti durduramamanın izahı yok
'Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyol Projesi'yle Akdeniz'e ulaşım kolaylaşacak
Bakan Tekin'den 'okul kıyafetleri' uyarısı
Bakan Tunç'tan Yeni Adli Yıl ve Hukuk Devleti Mesajı
Emekliye Eylül Sürprizi! En Yüksek Promosyonlar Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bir araya geldi
KYK yurtlarında kalan öğrencilere enflasyonun üzerinde zam yapıldı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte güçlü büyüdü
Altın tarihi yüksek seviyede
300 Bin Dekar Araziyi Devlet Kiraya Verebilir
Özgür Özel: Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ürküyor
Eşyalı Kiralık Dairelere İlgi Artıyor: Hangi Şehirler Önde?
Şahin: RTÜK'e yönelik algı operasyonları beyhudedir
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları bugün başlıyor
Okullarda 'uyum haftası' bugün başlıyor
Sıcaklıklar yeni haftada artacak mı?
Global Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
ASSAN'ın sahibi ile yöneticisi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: Rotamız belli, hedefimiz daha da büyük
Ankara'nın deprem gerçeği: Hangi bölgeler öncelikli riskte?
HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyor
MHP'den 'af' sinyali! Ceza politikası değişiyor mu?
500 lira için kiracısını öldürdü, evi yandı
Bolat: OECD'de en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de 4'üncü ülkeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğinde verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olduğunu belirterek, "Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir performans kaydederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdüğünü aktaran Bolat, ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) da 1 trilyon 474 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Mal ve hizmet ihracatı katkısının pozitif gerçekleştiğini, yatırım harcamalarında da güçlü artış yaşandığına dikkati çeken Bolat, "Türkiye ekonomisinde enflasyon ve işsizlik oranı düşerken ihracat artarken, yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme oranı başarılmıştır. Sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme oranının desteği ile makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler artarak, devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke"

Bolat, 2022'de yüzde 5, 2023'te yüzde 3,5 ve 2024'te yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payının, 2025'in ikinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamasının altında seyretmeye devam ettiğine değinerek, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz ekonomi programı sayesinde, küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen milli gelirdeki artış, cari işlemler açığındaki iyileşmeler, enflasyondaki düşüş, faiz oranlarındaki gerileme, kredi notlarındaki artışlar, risk primimizdeki gerileme, finansal istikrarı sağlama yönündeki adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,8, 2021'de yüzde 11,8, 2022'de yüzde 5,4, 2023'te yüzde 5 ve 2024'te yüzde 3,3, 2025'in ilk çeyreğinde de yüzde 2,3 oranında büyüme kaydettiğini hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

"2025 yılının ikinci çeyreğinde ise büyüme hızımız ivmelenerek yüzde 4,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızımız ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olduk. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızımız yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. 2022'de 925 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024'te tüm zamanların rekorunu kırarak, 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmişti. 2025'in ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı."

"İhracat hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak için çalışacağız"

Bolat, bu yılın ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 0,4 yüzde puan olarak gerçekleştiğini, yatırımların ise yüzde 8,8 artarak, ekonomik büyümeye 2,2 yüzde puan katkı sunduğuna işaret etti. Böylece yatırımların, büyümeyi 3 çeyrektir kesintisiz desteklemeyi sürdürdüğünün altını çizen Bolat, üretim, yatırım ve ihracat artışının, iş gücü göstergelerine de yansıdığını vurguladı.

İşsizlik oranının,2025 Temmuz'da bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 8 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece işsizlik oranı 2005 Ocak-Temmuz arası en düşük seviye olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan son 27 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'un altında kalmıştır. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi ivmelenerek, güçlü bir performans sergilemiştir. Bakanlık olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."

