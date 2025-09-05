'Yenidoğan çetesi' davası devam ediyor
Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama

>Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'da güdeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tekin öğretmen atamalarına dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'den Öğretmen Atamaları Hakkında Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'da güdeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Tekin gündemde olan öğretmen atamalarına dair açıklamada bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMALARI KONUSU

Her yıl 30-40-50 binli rakamlarla öğretmen ataması yapıldığına dikkat çeken Bakan Tekin, "İhtiyaca göre atama yapıldığı için şu an yüksek sayıda atama yapmayacağız. Bundan sonraki yıllarda o oranlarda öğretmen ataması olacak bir Türkiye yok ama ihtiyacımız oranında atama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Siyah Ayakkabı Gündemi

Siyah ayakkabı konusuna Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, "Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok." demişti.

18 MİLYON ÖĞRENCİ SİYAH AYAKKABI MI GİYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı genelge ile bu yıl okullardaki kıyafet serbestliği son buldu. 18 milyon öğrenciye siyah ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddia edilmişti.

BAKANLIK ÖNERİYE SICAK BAKMADI

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin bu öneriye sıcak bakmadıklarını ilettikleri belirtiliyor. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, "Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok." dedi.

KONU GÜNDEME NASIL GELDİ?

Konuyu gündeme getiren Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) yöneticileri. Dernek yöneticileri, öğrenci ayakkabıları ile ilgili hazırladığı raporu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan bir toplantının ardından yetkililere sunmuştu. "Deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocuk gelişimine olumlu katkılarıyla" ilgili rapor sunan dernek yönetimi, olumlu yanıt alamamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 600 bin 891'i erkek, 9 milyon 109 bin 374'ü kız olmak üzere toplam 18 milyon 710 bin 265 öğrenci örgün eğitim alıyor.

Öğrencilerden 15 milyon 849 bin 271'i resmi, 1 milyon 631 bin 192'si özel ve 1 milyon 229 bin 802'si ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 8 milyon 101 bin 129'u erkek, 7 milyon 748 bin 142'si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 883 bin 476 erkek, 747 bin 716 kız öğrenci eğitim görüyor. Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 616 bin 286'sı erkekler, 613 bin 516'sını kızlar oluşturuyor.

