İzmir'de çöp krizi zirvede: Jandarmadan suçüstü operasyonu

İzmir'in uzun yıllardır çevre sorunlarıyla gündemden düşmeyen Harmandalı çöplüğü hakkında Danıştay'ın verdiği nihai kapatma kararının ardından yerel yönetimin bulduğu "geçici" çözüm, yeni bir hukuksal ve çevresel krize yol açtı.

Bakanlık uyardı, cezalar kesildi, döküm sürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tonlarca çöpünü Tire'ye bağlı Karateki Mahallesi'ndeki mera vasfındaki araziye yönlendirdi. Bölge halkının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepkisine neden olan bu adım, merkezi idarenin de dikkatinden kaçmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan dökümün "vahşi depolama" niteliğinde ve yasa dışı olduğunu belirterek belediyeye idari para cezaları uyguladı. Ancak tüm uyarılara rağmen dökümün devam etmesi krizi tırmandırdı.

Jandarmadan operasyon

Yürütülen adli soruşturma çerçevesinde bugün harekete geçen jandarma ekipleri, çöp dökümünün yapıldığı alana operasyon düzenledi. Faaliyeti yerinde tespit ederek suçüstü yapan ekipler, 7 kamyon şoförünü ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü. Şoförler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, jandarmanın fiziki müdahalesiyle alandaki yasa dışı faaliyet de son bulmuş oldu.