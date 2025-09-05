Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Memişoğlu: Halk Sağlığı İçin Farkındalığı Güçlendirmeye Kararlıyız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Halk sağlığı mesajlarımızı güçlü şekilde yaymak, koruyucu sağlık hizmetlerimizin görünürlüğüne katkı sağlamak ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak için yoğun mesai harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Sağlığı Haftası boyunca sahada ve dijital platformlarda yürütülen iletişim ve tanıtım faaliyetlerini büyük bir titizlikle takip ettiklerini, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bulunan Halk Sağlığı Haftası standını ziyaret ettiğini belirtti.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Halk sağlığı mesajlarımızı güçlü şekilde yaymak, koruyucu sağlık hizmetlerimizin görünürlüğüne katkı sağlamak ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Hafta süresince her gün farklı bir temaya odaklanıyoruz. Bugün, hep birlikte 'Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba' diyoruz. Halk Sağlığı Haftası standımızı ziyaret ederek Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında yapılan bilgilendirmelere dair bilgi aldım. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında Halk Sağlığı Haftası çalışmalarımızın verimli şekilde sürdürülmesi için çaba sarf eden kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum."

