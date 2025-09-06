Erdoğan: Türkiye'yi Terör Belasından Kurtaracağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim töreninde açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlılık vurgusu yaptı.

"Türkiye'yi terör belasından kurtaracağız" diye Erdoğan, her türlü karanlık senaryoya hazırlıklı olduklarını ve kurulan tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya şampiyonasında finale yükselen A Mili Kadın Voley takımımız ile çeyrek finale çıkan Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum.

11 ilimizde tamamlanan 300 bininci konutumuzun teslimini yapıyoruz. Modern ve güvenli inşa edilen yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuru, ağız tadı ile oturmasını temenni ediyorum.

Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerimizden biri de Malatya. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı kara toprağın bağrına verdik. Depremden sonra geride kalanlara Rabb'imden sabır diliyoruz. 6 Şubat'ın acısı bizim derdimiz oldu. Bu dert aynı zamanda dayanışmayı ve yeniden başlamayı öğretti.

"HER 3 HAK SAHİBİN'DEN 2'Sİ YUVALARINA KAVUŞTU"

Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

Deprem bölgemizdeki 5 ilimizde anahtarların çok önemli kımı hak sahiplerine teslim edildi. 300 bininci deprem konutunu bugün teslim ediyoruz. 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz.

Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz. Yapılanı, ortaya koyulan emeği görüyorsunuz. Meydanlarda size verdiğimiz sözü tutmanın samimi gayreti içerisindeyiz.

Hükümet 'bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz.

300 bin sınırımızı da aşarak bugüne kadar 13 ilimizde 295 bin 929'u konut, toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz.

Yılbaşına kadar 453 bin bağımsız bölümü bitirmek niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmayan kimse kalmayacak.

41 proje ile toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyonu bulan yatırımlarımızla Malatya'ya yepyeni bir çehre kazandırıyoruz.

"TERÖR BELASINDAN KURTULACAĞIZ"

Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil.

Yeniden ihya ve inşa sürecini her alanda kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim gündemimizde sadece ülkeye ve millete hizmet, Türkiye'yi terör belasından kurtarmak var. Ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtlar yükselmeyecek.

Kandan, çatışmadan, istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına hız verdi. Bu sefer çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci, ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz.

Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde olmadık, olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Şavaş ve terör baronları hedeflerine ulaşamayacak, iç cephemizi tahkim sürecek.

"ÖZEL'İN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYMUYOR"

Özgür Özel'in ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Bulunduğu konuma asla yakışmayan bir üslupla sürekli hakaret ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler kanal değiştiriyor.

CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın bunun Bay Kemal adındaki selefi de öyleydi.