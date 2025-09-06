Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 07:24, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 07:41
Kurugöl köyüne giden Sami K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, ormanlık alanda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fındık işçisi oldukları öğrenilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.