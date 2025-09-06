Müze ve ören yerleri 9 milyar 432 milyon lira kazandırdı

Diyarbakır'da depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Diyarbakır'da depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Müze ve ören yerleri 9 milyar 432 milyon lira kazandırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir, 2020-2024'ü kapsayan 5 yıllık dönemde 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 11:34, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 11:29
Yazdır
Müze ve ören yerleri 9 milyar 432 milyon lira kazandırdı

Farklı illerde yeni müzelerin açılması, "MüzeKart" uygulaması ve diğer teknolojilerin hayata geçirilmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurt dışına kaçırılan birçok eserin ülkeye getirilmesiyle Türkiye'de müze ve ören yerlerinde hareketlilik her geçen yıl artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ülkedeki müze sayısı 636'ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726'ya ulaştı.

Artan müze ve müze ziyaretçi sayılarına paralel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir son 5 yılda toplam 9 milyar lirayı aştı.

Salgının etkileri aşıldı, gelirler arttı

Kovid-19 salgının yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarında müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir önceki yılların altında kaldı.

Söz konusu ziyaretlerde 2019'da 744 milyon 235 bin 981 lira olarak hesaplanan gelirler, ülkeler ve şehirlerarası seyahatlerinin sınırlandırılmasıyla 2020'de 169 milyon 308 bin 387 liraya geriledi.

Gelirler 2021'de bir önceki yıla göre artarak 362 milyon 270 bin 93 liraya ulaşsa da salgın öncesi dönemin altında kaldı.

Kovid-19 salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin kalkmasıyla 2022'de gelirler, 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya ulaştı.

Bir sonraki yıl 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira olan Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir toplamı, geçen yıl ise 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lirayı buldu.

Böylece 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda gelirler 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

"MüzeKart" satışları da arttı

Bakanlık tarafından satılan "MüzeKart" sayısı da bu dönemde büyük bir artış gösterdi.

Salgın etkisinin yaşandığı 2020'de 758 bin 509 kart satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575'e çıktı. 2020-2024'ü kapsayan 5 yıllık dönemde satılan kart sayısı ise 15 milyon 667 bin 7 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber