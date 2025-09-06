Eğitim-Bir-Sen: Sorunlara kalıcı çözüm istiyoruz
2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "Mutsuz mecburlar" uyarısında bulundu. Sendika, mali haklardan öğretmen açığına, sözleşmeli öğretmenlikten deprem bölgesindeki ihtiyaçlara kadar kapsamlı taleplerini kamuoyuyla paylaştı.
Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yapacak. Eğitim-Bir-Sen, yeni eğitim yılı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, eğitim çalışanlarının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti.
Açıklamada, sona eren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde taleplerinin karşılanmadığını belirten Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmaması için "iyi bir sistem, iyi çalışma ortamı ve iyi imkanlar" gerektiğini vurguladı.
Sendika, çözüm bekleyen başlıca sorunları şu şekilde sıraladı:
- Mali haklar: Enflasyonist ortamın alım gücünü düşürdüğü belirtilerek eğitim çalışanlarının ücret kayıplarının telafi edilmesi istendi.
- Öğretmen açığı: Kadrolu atamaların artırılması, ücretli öğretmenliğe son verilmesi ve öğretmen açığının kalıcı şekilde giderilmesi çağrısı yapıldı.
- Sözleşmeli öğretmenlik: Aile bütünlüğünü zedelediği ifade edilen uygulamanın kaldırılması ve tüm sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi talep edildi.
- Yer değişikliği: Atama ve yer değişikliklerinin hızlı ve adil şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.
- Bölgesel adaletsizlik: Öğretmenlerin deneyim ve bilgi birikiminin büyükşehirlere yoğunlaştığına dikkat çekilerek, ek tazminat uygulamasının Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına da yansıtılması istendi.
- Yöneticilik: Eğitim kurumları yöneticiliğinin profesyonel bir meslek haline getirilmesi gerektiği ifade edildi.
- Ek ders: Branşlar arası ücret dengesizliğinin giderilmesi ve ders ücretlerinin artırılması talep edildi.
- Hazırlık ödeneği: Öğretmenlerle birlikte tüm eğitim çalışanlarına ödenek verilmesi gerektiği belirtildi.
- Görevde yükselme sınavı: En geç iki yılda bir yapılması gerektiği vurgulandı.
- Personel sorunları: Okulların yardımcı personel ve ödenek ihtiyacının kalıcı çözümlerle giderilmesi gerektiği ifade edildi.
- Proje okulları: Atama ve görevlendirme kriterlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı.
- Kantin ürünleri: İsrail menşeili ve Gazze saldırılarına destek veren markaların satışına izin verilmemesi talep edildi.
- Deprem bölgesi: Bölgede eğitim kurumlarının eksikliklerinin giderilmesi, öğretmenlerin konut ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği hatırlatıldı.
Eğitim-Bir-Sen, yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, aynı zamanda eğitimin sorunlarının aşılması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.