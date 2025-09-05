Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, özel okullara devam eden öğrenciler ile ara sınıflarına nakil olarak kaydolacaklar için eğitim ücretinin belirlenmesine yönelik formül, bir önceki yılın Aralık ayı enflasyon oranları dikkate alınarak ve çarpan oranı 1,05 olmak üzere, "[(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın aralık ayı yıllık TÜFE)/2]x1,05" şeklinde güncellendi.

Özel okulların kademe başlangıçları için fahiş fiyat uygulamalarını engellemek adına yapılan değişiklikle, ücret ilanını ilk kez yapacaklar hariç olmak üzere, okulların kademe başlangıçları için ilan edecekleri öğrenim ücretleri belirlenirken, bir önceki eğitim öğretim yılında, aynı sınıf düzeyi için ilan edilen ücretin baz alındığı formülle, fiyat belirleme usulü netleştirildi.

Faaliyetlerine devam eden özel okullarda sunulan eğitim hizmeti dışındaki diğer hizmetler için uygulanan formül ise "[(bir önceki yılın aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2]" olarak değiştirildi.

- "Çocuk etkinlik ve oyun evi" adında yeni bir özel öğretim kurum türü oluşturuldu

Yönetmeliğe göre ayrıca, akşam liseleri 2026-2027 öğretim yılından itibaren dokuzuncu sınıflar için öğrenci kaydı ve nakli yapamayacak, bu okullar kademeli olarak kapatılacak.

Ayrıca, 25-72 ay yaş grubundaki çocuklara sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda eğitim verilen, oyun yoluyla sosyalleşme ve günlük yaşam becerisini geliştirme imkanı sunulan ve velilerin çocuklarını kısmi süreli olarak eğitim almak üzere götürebilecekleri "Çocuk Etkinlik ve Oyun Evi" adında yeni bir özel öğretim kurum türü oluşturuldu.

Düzenlemeyle organize sanayi bölgesi içinde veya dışında özel mesleki ve teknik anadolu lisesi açacaklara, öğrencilerinin beceri eğitimi, staj çalışması ya da yaz uygulamalarını yapabilecekleri işletmelerin Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 141'inci maddesinde belirtilen işletme belirleme komisyonlarınca uygun görülen yerler arasından seçilmesi zorunluluğu da getirildi.

Ayrıca, uluslararası diploma ve sertifika programı uygulayan özel öğretim kurumlarında, bu programların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı alınması da zorunlu olacak şekilde düzenlendi.

Marka lisans sözleşmelerinde özel okullar ile diğer özel öğretim kurumları için gerekli şartlar ayrıştırılarak, özel okulun markasını kullandırabilmesi için aynı kurucuya ait en az 5 okulun bulunması ve bu okulların her birinin en az 5 yıl faaliyette bulunmuş olması şartı korunurken, diğer özel öğretim kurumlarının markasını kullandırabilmesi için aynı kurucuya ait en az 3 kurumun bulunması ve bu kurumların her birinin en az 2 yıl faaliyette bulunmuş olması şartı getirildi.

Kurucuların, öğretim programı, personel, bina, hizmet standartları ve markaya özgü diğer şartlar ile bu hususlar yerine getirilmediğinde yapılacak uygulamalara ve fesih şartlarına, yapacakları marka lisans sözleşmelerinde yer vermesi gerekecek. Kurucuların marka lisans sözleşmesi yapabilmeleri için sahip olmaları gereken yeterlilikler ile marka lisans sözleşmelerinde yer alması gereken diğer hususlar da Bakanlıkça hazırlanacak usul ve esaslara göre belirlenecek.

- 24'üncü ayını tamamlayan çocukların okul öncesi eğitime kaydı yapılabilecek

Yönetmelikle, özel okulların çalışma takvimlerinde Bakanlıkça usul ve esasları belirlenmiş yaz okulu etkinliklerine yer vermelerine de imkan sağlandı.

Yönetmelikle ayrıca, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin binalarına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Diğer yandan, yapılan düzenlemeye göre, milletlerarası özel öğretim kurumları ile diğer okullar aynı kampüste bulunamayacak.

Özel öğretim kurslarına kayıt şartlarını taşıyıp sadece seviye belirleme ve deneme sınavlarına katılmak isteyenlere, e-Özel sistemine kaydedilmeleri şartıyla bina veya sınıf kontenjanı dikkate alınarak kurum binasında sınav yapılabilecek.

Uluslararası diploma ve sertifika programları ile yabancı dil derslerinde sadece Türkiye'de basımları yapılmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı inceleme onayı alınmış kitaplar okutulacak.

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar hariç olmak üzere okullar, kurum yönetmeliklerinde sınavla kayıt ve nakil işlemlerine ilişkin düzenlemelere yer verebilecek.

İlkokullara kayıt işlemlerinde, kullanılacak değerlendirme formları ve değerlendirme sürecinin Bakanlık onaylı olması şartıyla süreç odaklı değerlendirme yöntemlerine izin verilecek.

Okul öncesi eğitime başlayacak çocukların kaydı, 24'üncü ayını tamamladığı ay itibarıyla yapılabilecek.

Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyetli vakıfların kuruculuğunda açılan ve öğrencilerini ücretsiz olarak okutan okullar dışındaki ortaokul yatılılık hizmeti ise sona erdirildi.