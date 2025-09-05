AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen iyileştirme çalışmalarının hızla sürdüğünü bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine" başlığıyla yapılan açıklamada, depremzedelerin yeni, güvenli ve sağlam konutlarla buluşturulmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinden oluşan 54 bin 200 bağımsız bölüm daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek kura ve anahtar teslim töreniyle hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek."

Bugüne kadar teslim edilen 250 bin 636 bağımsız bölümle birlikte toplam 304 bin 836 konut ve iş yerinin vatandaşlara ulaştırılmış olacağı belirtildi.

Kura ve anahtar teslim töreni AFAD'ın YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden AFAD sayfası aracılığıyla öğrenilebilecek.