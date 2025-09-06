Ege'de düzensiz göçmen operasyonu: 102 kişi yakalandı

Diyarbakır'da depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Diyarbakır'da depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Başkomiser, evinde gördüğü jandarma personelini öldürdü
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
Ekonomistlerden ortak tahmin: Faiz yüzde 41'e inecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
KDK müdahale etti: Kurum kimliklerinde kişisel bilgiler gizlenecek
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
2025'in en çok satılan otomobilleri açıklandı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
Kanseri yenen hemşire, aracıyla Ankara turu attı
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ege'de düzensiz göçmen operasyonu: 102 kişi yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından dört ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında çocukların da bulunduğu toplam 102 düzensiz göçmeni yakalandı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 11:21, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 11:19
Yazdır
Ege'de düzensiz göçmen operasyonu: 102 kişi yakalandı

4 Eylül günü saat 01.50'de İzmir Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu (KB-107), hareket halindeki botu durdurarak 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Saat 02.20'de ise Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından durduruldu. Botta bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Yine Çeşme ilçesinde saat 04.10'da Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) tarafından karada tespit edilen 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı gün saat 04.25'te de Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber