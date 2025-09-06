Ege'de düzensiz göçmen operasyonu: 102 kişi yakalandı

4 Eylül günü saat 01.50'de İzmir Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu (KB-107), hareket halindeki botu durdurarak 2'si çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Saat 02.20'de ise Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-35) tarafından durduruldu. Botta bulunan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Yine Çeşme ilçesinde saat 04.10'da Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kolluk Destek Timi (Alaçatı/Koldestim) tarafından karada tespit edilen 10 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı gün saat 04.25'te de Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.