KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturmasında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 21:01, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 22:58
Yazdır
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı

Muhittin Böcek soruşturmasında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan 'rüşvet almak, nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile gözaltına alındı.

Mühittin Böcek soruşturması kapsamında ayrıca iş insanı F.A. hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevden aldığı Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Muhittin Böcek soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Arslan'ın telefonlarının kapalı olduğunu ve kendisine ulaşılamadığı söyleyerek Arslan'la bağlantı başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini iddia etmişti. İş insanı F.A hakkında da gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.

Şamil Tayyar ayrıntıları yazdı

Gazeteci Şamil Tayyar ise yaptığı paylaşımda Emniyet Müdürü İlker Aslan'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakinden ihale alan E.T ile belediye arasında rüşvete aracılık ettiğini, hatta Aslan'ın eşinin iş insanı F.A'nın şirketinde SGK kaydı olduğunu ve her ay düzenli ödeme aldığını yazdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevden almıştı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, görevden uzaklaştırılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın görevden uzaklaştırıldığı duyurmuştu.

İlker Arslan kimdir?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olan İlker Arslan, mesleki kariyerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başladı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara'da çeşitli görevlerde bulundu.

Tanık koruma ve yurt dışı görevi üstlendi

2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 döneminde Kuzey Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya'ya atandı

16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü görevine atanan İlker Arslan, Sivas doğumlu olup evli ve üç çocuk babasıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber