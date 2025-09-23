EBA'da derslere girmediği tespit edilen öğretmenin 'çekilmiş' sayılması hukuka uygun

Soruşturma raporunda; uzaktan eğitimin yapıldığı 15/09/2020 - 09/10/2020 tarihleri arasında EBA veya diğer elektronik uygulamalardan hiçbiri üzerinden derse katılmadığından bahisle görevinden çekilme isteğinde bulunulmuş sayıldığı yönünde getirilen teklife istinaden, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin birinci fıkrası gereğince davacının görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü işlemi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İlk derece: Geçici görevlendirmenin mahiyeti ve süresi belli değildir



Valilik Olur'u ile Halk Eğitim Merkezinde görevlendirildiği işlemde, görevlendirmenin mahiyetinin geçici mi yahut sürekli mi olduğu ve sona ereceği sürenin ne olduğu hususlarına yer verilmediği, bu haliyle, davacının görevlendirmesinin sona erdiğinden bilgi sahibi olduğu yahut kadrosunun bulunduğu okulda yeniden göreve başlaması gerektiğine dair hukuken itibar edilebilir bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, davalı idarece bu durumun aksine bir bilgi ve belgenin de sunulamadığından görevden çekilmiş sayılamaz.

Danıştay: Göreve gelmediği açıktır



Dava konusu işleme konu tarihlerin de içinde bulunduğu 24/08/2020 ila 18/12/2020 tarih aralığında derse katılmadığı anlaşılan davacının, uzaktan eğitimin yapıldığı 15/09/2020 - 09/10/2020 tarihleri arasında EBA veya diğer elektronik uygulamalardan hiçbir derse katılmadığından bahisle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin birinci fıkrası gereğince görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/3910

Karar No: 2025/1006

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... ili, ... İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrası gereğince görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; kadrosu ... ili, ... İlkokulunda bulunan davacının, 23/10/2019 tarihli Valilik Olur'u ile Halk Eğitim Merkezinde görevlendirildiği işlemde, görevlendirmenin mahiyetinin geçici mi yahut sürekli mi olduğu ve sona ereceği sürenin ne olduğu hususlarına yer verilmediği, bu haliyle, davacının görevlendirmesinin sona erdiğinden bilgi sahibi olduğu yahut kadrosunun bulunduğu okulda yeniden göreve başlaması gerektiğine dair hukuken itibar edilebilir bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, davalı idarece bu durumun aksine bir bilgi ve belgenin de sunulamadığı, dolayısıyla davacının kadrosunun bulunduğu ... ili, ... İlkokulunda izinsiz veya mazeretsiz olarak görevini terk ettiğinin kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, uzaktan eğitimin yapıldığı 15/09/2020 - 09/10/2020 tarihleri arasında (EBA veya diğer elektronik uygulamalardan) hiçbir derse katılmadığından bahisle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Temyize konu kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

... ili, ... İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan... tarih ve ... sayılı soruşturma raporunda; uzaktan eğitimin yapıldığı 15/09/2020 - 09/10/2020 tarihleri arasında EBA veya diğer elektronik uygulamalardan hiçbiri üzerinden derse katılmadığından bahisle görevinden çekilme isteğinde bulunulmuş sayıldığı yönünde getirilen teklife istinaden, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin birinci fıkrası gereğince davacının görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün... tarih ve ... sayılı işlem tesisi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinin birinci fıkrasında; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmü öngörülmüştür.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta; davacının, 09/09/2019 tarihli Valilik Olur'u ile kadrosunun bulunduğu ... ili, ... İlkokulundan, ... Özel Eğitim Uygulama Okuluna 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar geçici olarak görevlendirildiği, akabinde davacının görevlendirildiği okul idaresinin talebi üzerine 23/10/2019 tarihli Valilik Olur'u ile söz konusu görevlendirmenin iptal edilerek, Halk Eğitim Merkezine görevlendirmesinin yapıldığı, görevlendirme sonrasında, göreve başlama yazısının davacıya tebliğ edilmeye çalışıldığı, ancak davacının imzadan imtina etmesi üzerine Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve bir memur tarafından bu durumun tutanak altına alındığı, sonrasında yine Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı memur tarafından tutulan tutanakta özetle, "2019-2020 eğitim-öğretim yılının 19/06/2020 tarihinde bitmesi nedeniyle davacının görevlendirmesinin sona erdiği ve 22/06/2020 tarihinde kadrosunun bulunduğu ... İlkokuluna başlaması gerektiğinin davacıya bildirildiği, 19/06/2020 tarihinden sonra davacının kuruma gelmediği" hususlarının 22/06/2020 tarihinde tutanak altına alındığı görülmüştür.

20/06/2022 tarihinde... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesi kaydına alınan davalı idarenin temyiz ek beyanında sunulan, ... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında; 24/08/2020 ile 18/12/2020 tarihleri arasındaki dönem için; davacının 24/08/2020 - 28/08/2020 tarihlerindeki sene başı mesleki çalıma toplantılarına katılmadığı, 31/08/2020 - 12/10/2020 tarihleri arasında ilkokulların uzaktan eğitim kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğü dönemde EBA ve diğer elektronik uygulamalardan hiçbir derse katılmadığı, eğitim öğretimin aksamaması için 3/A sınıf öğretmeni H. K'nın kendi sınıfı ile birlikte davacının sınıfında da uzaktan eğitim faaliyetlerini yürüttüğü, köy ilkokullarında yüzyüze eğitimin başladığı 12/10/2020 tarihinden itibaren davacının görevine gitmediği, ... Asliye Ceza Mahkemesinin... E.sayılı dosyası üzerinden yargılanmakta olan davacı hakkında 30/09/2020 tarihinde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verildiği görüldüğünden, davacının anılan Mahkeme kararına istinaden herhangi bir gözlem altına alınma tedbirinin uygulanıp uygulanmadığının 21/10/2021 tarihli ara kararımızla sorulması üzerine anılan ara kararımıza cevaben gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden; davacının gözlem altına alınmasına ilişkin kararın, davacının anılan karara itirazı üzerine ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... D.İş sayılı dosyası üzerinden verilen 16/11/2020 tarihinde itirazının kabulü ile kaldırıldığı ve davacının hakkında gözlem altına alınma tedbirinin hiç uygulanmadığının anlaşıldığı, 23/11/2020-18/12/2020 tarihleri arasında da davacının EBA ve diğer elektronik uygulamalardan hiçbir derse katılmadığının görüldüğü, buna göre, 24/08/2020 ile 18/12/2020 tarih aralığında derse katılmadığı günler tutulan tutanaklarla açık olan davacının söz konusu tarih aralıklarında derse katılmamasına ilişkin olarak herhangi bir mazereti olduğunu gösterir belgeyi gerek idareye gerekse de dava dosyasına sunmadığı, dolayısıyla herhangi bir mazereti olmaksızın derslere katılmadığı anlaşıldığından, davacının fiilen görev yapmadığı söz konusu dönemlere ilişkin ek ders ücretinin tarafına ödenmesi isteminin de reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; anılan karara karşı istinaf başvurusu yapılması üzerine ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda, kesinleşmiş Mahkeme kararı ile dava konusu işleme konu tarihlerin de içinde bulunduğu 24/08/2020 ila 18/12/2020 tarih aralığında derse katılmadığı anlaşılan davacının, uzaktan eğitimin yapıldığı 15/09/2020 - 09/10/2020 tarihleri arasında EBA veya diğer elektronik uygulamalardan hiçbir derse katılmadığından bahisle 657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin birinci fıkrası gereğince görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Öte yandan; 23/10/2019 tarihli Valilik Olur'u ile Halk Eğitim Merkezine görevlendirmesi yapılan davacı hakkında; görevlendirme sonrasında, göreve başlama yazısının davacıya tebliğinin yapılmaya çalışıldığı, ancak davacının imzadan imtina etmesi üzerine Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve bir memur tarafından bu durumun tutanak altına alındığı, sonrasında yine Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve aynı memur tarafından tutulan tutanakta özetle, "2019-2020 eğitim-öğretim yılının 19/06/2020 tarihinde bitmesi nedeniyle davacının görevlendirmesinin sona erdiği ve 22/06/2020 tarihinde kadrosunun bulunduğu ... İlkokuluna başlaması gerektiğinin davacıya bildirildiği, 19/06/2020 tarihinden sonra davacının kuruma gelmediği" hususlarının 22/06/2020 tarihinde tutanak altına alındığı anlaşıldığından, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararında yer alan "görevlendirmenin mahiyetinin geçici mi yahut sürekli mi olduğu ve sona ereceği sürenin ne olduğu hususlarına yer verilmediği, bu haliyle, davacının görevlendirmesinin sona erdiğinden bilgi sahibi olduğu yahut kadrosunun bulunduğu okulda yeniden göreve başlaması gerektiğine dair hukuken itibar edilebilir bir bilgi ve belgenin mevcut olmadığı, davalı idarece bu durumun aksine ilişkin somut bilgi ve belgenin de sunulamadığı, dolayısıyla davacının kadrosunun bulunduğu ... ili ... İlkokulunda izinsiz veya mazeretsiz olarak görevini terk ettiğinin kabulünün mümkün olmadığı" yolundaki gerekçede de hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 27/02/2025 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)-KARŞI OY:

Dava konusu işlemin iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı usul ve yasaya uygun olduğundan temyiz isteminin reddi ile kararın onanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

