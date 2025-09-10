Nadir görülen yelken balığını yaralayan şahsa ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyaya yansıyan yelken balığı görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Bodrum Limanı içinde amatör bir balıkçının su altı tüfeğiyle vurduğu, soyu tükenme tehlikesi altındaki yelken balığının (Sailfish) kurtularak denize kaçtığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık ekiplerimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızla yaptığı koordineli çalışma neticesinde balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı anlaşılmıştır. İlgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konulmuş ve şahsa para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.