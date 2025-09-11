MİT görevlisi kılığına giren dolandırıcı operasyonla yakalandı

Aydın'da bir vatandaş, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle dolandırıldı. İddiaya göre mağdur, evini satarak elde ettiği 70 bin 525 doları, kapısının önüne gelen uzun boylu bir şahsa teslim etti. Olayın ardından harekete geçen Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucunda şüphelinin Ö.B.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. Aydın ve İstanbul Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözlatına alınan şüpheli Ö.B.D. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.