Trabzonspor, Andre Onana transferini açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Andre Onana'nın bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Andre Onana ile bir yıllık anlaşma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödenecektir." denildi.