Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı yeni ürünleri açıkladı. Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya! Sağlığınızı tehdit eden yeni ürünler açıklandı. Hangi markalar listede?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 08:38, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 08:44
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; dana sucukta sakatat ve kanatl eti, peynirde natamisin, baharatta ise gıdada yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: