YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı

DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı

YÖK öncülüğünde Marmara, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi'nin katkısıyla başlatılan Veri Analizi Okulu, yapay zeka ve veri bilimi alanında ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor. 135 binin üzerinde başvuru alan program, gençlerin ve profesyonellerin ilgisini çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 15:00, Son Güncelleme : 12 Eylül 2025 15:02
Yazdır
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonund a, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen programların yer aldığı Veri Analizi Okulu, 1 Ekim'de başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek.

Veri Analizi Okulu'nda, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, yapay zeka, temel istatistik, panel veri analizi, psikometri, hesaplamalı sosyal bilimler ve dijital beşeri bilimler alanlarında ücretsiz çevrim içi eğitim verecek.

Okul kapsamındaki eğitim programlarında, veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarındaki kuramsal bilgiler uygulamalı becerilerle bütünleştirildi, teorik altyapının pratik analizlerle desteklendiği bir müfredat esas alındı.

Türkiye'de bilimsel üretkenlik, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan Veri Analizi Okulu ile akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması, küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Veri Analizi Okulu programlarına Türkiye'den 133 bin 819, yurt dışından 2 bin 27 kişi başvuru yaptı. Yurt içi başvurularda en fazla ilgi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'den geldi. Yurt dışından en çok başvuru yapılan ülkeler ise Almanya, KKTC, Azerbaycan, İngiltere ve ABD oldu.

Başvurulardan 87 bin 275'i yapay zeka programına yapılırken, temel istatistik programına 16 bin 335, panel veri analizi programına 12 bin 386, hesaplamalı sosyal bilimler programına 7 bin 690, dijital beşeri bilimler programına 7 bin 18 ve psikometri programına 5 bin 142 kişi başvurdu. Adayların yüzde 50,6'sını erkekler, yüzde 49,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Başvuranların yüzde 52'si aktif olarak ücretli işte çalışanlardan, yüzde 48'i çalışmayanlardan, yüzde 53'ü öğrenciler, yüzde 47'si ise öğrenci olmayan bireylerden oluştu. Öğrencilerin yüzde 64'ünün lisans, yüzde 18'inin yüksek lisans, yüzde 11'inin doktora, yüzde 8'inin ise ön lisans programlarında eğitim aldığı görüldü.

"Yoğun talep, çalışmalarımız için önemli bir yol haritası sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Veri Analizi Okulu'na gösterilen ilginin büyük bir memnuniyet vesilesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan tablo, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında veri okuryazarlığına, yapay zekaya ve analitik düşünme becerilerine duyulan ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Başlattığımız bu programla doğru bir adım attığımızı, toplumsal beklentilere ve gençlerimizin eğitim ihtiyaçlarına karşılık verdiğimizi memnuniyetle görüyoruz. Yoğun talep, bizlere bundan sonraki çalışmalarımız için de önemli bir yol haritası sunuyor.
Sadece veri analizi alanında değil, farklı bilim ve teknoloji disiplinlerinde de benzer eğitim programlarını hayata geçirerek gençlerimizin yetkinliklerini artırmaya devam edeceğiz. Katılım gösteren ve bu heyecana ortak olan herkese teşekkür ediyor, eğitimlerin ülkemiz ve uluslararası akademik camia için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber