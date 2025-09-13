Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzeybatısı, İstanbul'un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar Uyarısı
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sıcaklık Durumu
Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İl İl Hava Durumu
Son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şu şekildedir:
- ANKARA: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR: 33 derece - Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ: 28 derece - Az bulutlu ve açık
- ÇANAKKALE: 30 derece - Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE: 32 derece - Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ: 27 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AFYONKARAHİSAR: 29 derece - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ: 35 derece - Az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 35 derece - Az bulutlu ve açık
- ADANA: 36 derece - Az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 33 derece - Az bulutlu ve açık
- BURDUR: 33 derece - Az bulutlu ve açık
- HATAY: 33 derece - Az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR: 26 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA: 29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BOLU: 27 derece - Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK: 26 derece - Az bulutlu ve açık
- SİNOP: 29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AMASYA: 27 derece - Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN: 27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON: 26 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- RİZE: 27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ARTVİN: 22 derece - Az bulutlu ve açık
- ERZURUM: 24 derece - Parçalı ve az bulutlu
- KARS: 23 derece - Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA: 30 derece - Parçalı ve az bulutlu
- VAN: 25 derece - Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA: 35 derece - Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR: 35 derece - Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 35 derece - Az bulutlu ve açık
- MARDİN: 32 derece - Az bulutlu ve açık
- SİİRT: 33 derece - Az bulutlu ve açık
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerilmektedir. Özellikle Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de rüzgarın kuvvetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.