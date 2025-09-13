8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası gerçekleşti
Bayrampaşa Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı
'Her dört üniversite mezunundan 1'i işsiz'
Çıkarılan kanun dijital suçlara çare olmadı! Sosyal facia durmadı
Sahte e-İmza davası: Depremde ölenler mağdur kabul edilmedi
Erdoğan, AK Parti MKYK'sında konuştu: Çelik Kubbe'nin önemi anlaşıldı
13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
YÖK'ün Veri Analizi Okulu'na başvuru sayısı 135 bini aştı
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finalde
AK Parti'den açıklama: Erken seçim olacak mı?
İzmir'de 2 polisin şehit olduğu saldırıda 7 tutuklama
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
YSK, CHP ilçe kongreleri ve İstanbul il yönetimi kararlarının gerekçesini açıkladı
Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti: Eğitim-öğretim devam edecek
İtfaiye teşkilatları güçleniyor: Büyükşehirlerde personel sayısı artırıldı
Borsa İstanbul'da sert kayıp, yatırımcı altına yöneldi
İlgi yoğun oldu: Emlak Katılım yarın tüm şubeleriyle hizmet verecek
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapıldı
Can Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu
Bakan Tekin: OECD raporları Türkiye'yi 'eğitim devrimi yapan ülke' olarak tanımlıyor
Erdoğan: İstanbul'a olan sevdamız son nefesimize kadar sürecek
DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına yalanlama
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de Sağanak Yağış Alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar; Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli esecek. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın doğusu, Konya'nın kuzeybatısı, İstanbul'un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklık Durumu

Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl İl Hava Durumu

Son tahminlere göre bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şu şekildedir:

  • ANKARA: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İSTANBUL: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR: 33 derece - Az bulutlu ve açık
  • KOCAELİ: 28 derece - Az bulutlu ve açık
  • ÇANAKKALE: 30 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • EDİRNE: 32 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ: 27 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • AFYONKARAHİSAR: 29 derece - Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • DENİZLİ: 35 derece - Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA: 35 derece - Az bulutlu ve açık
  • ADANA: 36 derece - Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA: 33 derece - Az bulutlu ve açık
  • BURDUR: 33 derece - Az bulutlu ve açık
  • HATAY: 33 derece - Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI: 28 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ESKİŞEHİR: 26 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA: 29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BOLU: 27 derece - Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK: 26 derece - Az bulutlu ve açık
  • SİNOP: 29 derece - Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • AMASYA: 27 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN: 27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON: 26 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • RİZE: 27 derece - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN: 22 derece - Az bulutlu ve açık
  • ERZURUM: 24 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • KARS: 23 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA: 30 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • VAN: 25 derece - Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA: 35 derece - Az bulutlu ve açık
  • DİYARBAKIR: 35 derece - Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP: 35 derece - Az bulutlu ve açık
  • MARDİN: 32 derece - Az bulutlu ve açık
  • SİİRT: 33 derece - Az bulutlu ve açık

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması önerilmektedir. Özellikle Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de rüzgarın kuvvetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise birçok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.


