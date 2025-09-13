Bakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kesti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu dönemde, gıda üretim yerlerine yönelik 14 bin 850, gıda satış yerlerine yönelik 36 bin 921, toplu tüketim yerlerine yönelik ise 40 bin 49 olmak üzere toplam 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini bildiren Yumaklı, bu kontroller neticesinde ise 709 gıda üretim yeri, 941 gıda satış yeri, 593 de toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını belirtti.

"Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız"

Bakan Yumaklı, gerçekleştirilen resmi kontroller kapsamında 21 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu kaydederek, "Bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 TL idari para cezası uygulanmıştır. Her fırsatta vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı vurguluyoruz. Bu minvalde, kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir"

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yıllık denetim planları yaptıklarını, bunun yanında rutin denetimler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:

"İlgili birimlerimize çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla bildirimler, şikayetler de ulaşıyor. Her birini ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz. Tüketicilerimiz bu konuda müsterih olsun. Bununla birlikte vatandaşlarımıza; tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan ve 28 Temmuz 2025 itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan 'Gıda İşletmelerinde Karekod' uygulamasını kullanmaları için çağrıda bulunuyorum. Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bunun yanında üretim, satış ve toplu tüketimde, halkımıza uygun şekilde hizmet veren bütün üretici ve işletmelere de teşekkür ediyorum. Bu alandaki çalışmalarımız, paydaşlarımız ve vatandaşlarımızın da katkısıyla kararlılıkla devam edecek."