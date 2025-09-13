Jandarma takla atan otomobilin altında kaldı: 1 şehit
Kentte yol kontrolü yapan jandarma, takla atan otomobilin altında kalıp sürüklenerek şehit oldu. Otomobilde bulunanlar yaralanarak tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2025 15:16, Son Güncelleme : 13 Eylül 2025 15:37
Kütahya-Çavdarhisar yol 35. kilometresinde yol kontrolü yapan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Yücel Yeşil, karşı şeritten takla atarak gelen otomobilin altında kaldı.
Otomobilin altında kalan Yücel Yeşil, metrelerce sürüklendi.
JANDARMA ŞEHİT OLDU
Yeşil, olay yerinde şehit oldu.
Takla atan otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu da yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.