DMM açıkladı: MHRS hacklendi mi?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hacklendiği ve hasta bilgilerinin sızdırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı mecralarda dolaşıma sokulan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu görüntülerin MHRS sisteminden kaynaklanmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait bilgilerin son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MHRS'nin güvenliği ihlal edilmemiştir. Görsellerin ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddiaların Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturabileceği hatırlatıldı.

DMM, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate almasının önem taşıdığını vurguladı.