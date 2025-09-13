Bakan Memişoğlu'ndan vatandaşlara randevu tüyosu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Samsun'daki programı kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesinde bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet eden Memişoğlu, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin önemine dikkat çekti.

Vatandaşlara sigara içmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Memişoğlu, aile hekimlerinin hastalara ihtiyaç duyulması halinde farklı branşlardan ve merkezlerden randevu alabileceğini hatırlattı.

Memişoğlu, "Çay için sigara içmeyin. Sağlıkla ilgili yapacağımız bir şey var mı? Samsun Şehir Hastanesi'ni Kasım ayında açıyoruz. ASM'lere gittiğinizde aile hekiminiz isterse herhangi bir yerde, herhangi bir branşta sizin için randevu alabiliyor. Esasında randevu sorunu yok. Aile hekimi ihtiyaç duyarsa size her yerden randevu alabilir" diye konuştu.

Sağlıklı hayat merkezlerine de değinen Bakan Memişoğlu, "Bu merkezlerimizde diyetisyen, psikolog, spor salonu, diş hekimi, çocuk gelişimci var. Buradaki herkesi oraya götüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ziyareti

Vatandaş buluşmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Başkan Halit Doğan ile bir araya geldi. Görüşmede kentte yürütülen sağlık yatırımları ve belediye çalışmaları ele alındı.

Başkan Doğan, Bakan Memişoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Samsun, sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin de sağlık alanında parlayan yıldızlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.