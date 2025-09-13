Bakan Tekin: Adaletsizlik yapmamak için 76. madde atamalarını yapmadım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanın insiyatifine tanınmış olan 76. Madde kapsamındaki atamaları, adaletsizlik içerdiği gerekçesiyle yapmayacağını, göreve başladığı ilk gün açıkladığına dikkat çekti.

Bakan Tekin, "Öğretmen alımı mülakat süreçlerinde de, tereddütsüz olarak adaletsizlikle karşı kaşıya kaldığını düşünen bir arkadaş varsa ben, onun hakkının savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum" dedi

Not: 76. Madde Bakan onayıyla sınavsız olarak şube müdürlüğüne yapılan atamaları içermektedir.