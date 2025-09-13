Bakan Tekin: Adaletsizlik yapmamak için 76. madde atamalarını yapmadım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü atamalarında sınavsız görevlendirmelere imkan tanıyan 76. madde kapsamındaki atamaları adaletsizlik oluşturduğu gerekçesiyle yapmadığını belirtti. Tekin, öğretmen alımlarındaki mülakatlarda da hak kaybı yaşayanların yanında olacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanın insiyatifine tanınmış olan 76. Madde kapsamındaki atamaları, adaletsizlik içerdiği gerekçesiyle yapmayacağını, göreve başladığı ilk gün açıkladığına dikkat çekti.
Bakan Tekin, "Öğretmen alımı mülakat süreçlerinde de, tereddütsüz olarak adaletsizlikle karşı kaşıya kaldığını düşünen bir arkadaş varsa ben, onun hakkının savunucusu olacağımı taahhüt ediyorum" dedi
Not: 76. Madde Bakan onayıyla sınavsız olarak şube müdürlüğüne yapılan atamaları içermektedir.