38 gün mazeretsiz ve kesintisiz göreve gelmeyen memur müstafi sayılır mı?

İlk derece: Tutanak günlük tutulmadığından geçerli sayılmaz



Davalı İdarece dava dosyasına ibraz edilen tutanakların incelenmesinden, "13/12/2021 - 17/12/2021 tarihleri de dahil 5 gün, 23/12/2021 - 24/12/2021 tarihleri arasında 4 gün, 03/01/2022 - 05/01/2022 tarihleri arasında 3 gün, 06/01/2022 - 07/01/2022 tarihleri arasında 2 gün, 10/01/2022 - 14/01/2022 tarihleri arasında da 4 gün göreve gelmediği" hususunda beşer-dörder-üçer ve ikişer günlük periyotlar halinde tespitleri içeren tutanakların tutulduğu, günlük tutanak tutulmadığı, her bir tutanağın tutulduğu günün öncesine ait günler içinde, davacının görevine gelmediğine dair bir tespit bulunmadığı gibi, bu tarihlerde göreve gelmeme eyleminin günlük ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dair işyerinde ve görev mahallinde tutulan tutanak, manyetik kart, kamera kaydı ya da aynı birimde çalışan mesai arkadaşları veya amirlerince tarih ve saatleri de belirtilmek suretiyle tutulan tutanak ve ifade bulunmadığının görülmüştür.

Danıştay: 38 gün gelmediği açıktır



Uyuşmazlıkta, davacının 08/12/2021 tarihinden 14/01/2022 tarihine kadar 38 gün mazeretsiz ve kesintisiz olarak mesaiye gelmediğinden bahisle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği; dosya içeriğinde, davacının bu tarihlerde göreve gelmediğine ilişkin tutanakların bir kısmının ayrı ayrı, bir kısmının toplu olarak tutulmuş olduğu, dosyada mevcut imza sirküleri ile de bu durumun desteklendiği görülmektedir.

Kaldı ki davacı tarafından, işleme esas alınan tarihlerde göreve gelmediğinin kabul edildiği, ancak göreve gelmemesine mazeret kabul edilebilecek sağlık ve refakat raporları bulunduğunun bildirildiği, bunlardan sadece bir kısmının dosyaya sunulduğu görüldüğünden, İdare Mahkemesinin, tutanakların toplu olarak düzenlendiği, günlük tutanak tutulmadığı yolundaki gerekçesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/2091

Karar No: 2025/485

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde... olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin ... tarih ve E... sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davalı İdarece dava dosyasına ibraz edilen tutanakların incelenmesinden, "13/12/2021 - 17/12/2021 tarihleri de dahil 5 gün, 23/12/2021 - 24/12/2021 tarihleri arasında 4 gün, 03/01/2022 - 05/01/2022 tarihleri arasında 3 gün, 06/01/2022 - 07/01/2022 tarihleri arasında 2 gün, 10/01/2022 - 14/01/2022 tarihleri arasında da 4 gün göreve gelmediği" hususunda beşer-dörder-üçer ve ikişer günlük periyotlar halinde tespitleri içeren tutanakların tutulduğu, günlük tutanak tutulmadığı, her bir tutanağın tutulduğu günün öncesine ait günler içinde, davacının görevine gelmediğine dair bir tespit bulunmadığı gibi, bu tarihlerde göreve gelmeme eyleminin günlük ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dair işyerinde ve görev mahallinde tutulan tutanak, manyetik kart, kamera kaydı ya da aynı birimde çalışan mesai arkadaşları veya amirlerince tarih ve saatleri de belirtilmek suretiyle tutulan tutanak ve ifade bulunmadığının görüldüğü; bu itibarla, davacının 08/12/2021 tarihinden itibaren 10 gün kesintisiz göreve gelmediği hususu somut olarak ve hukuken kabul edilebilir delillerle ortaya konulamadığından, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline, işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden (11/04/2022) itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı hakkında, 08/12/2021 - 14/01/2022 tarihleri arasında 38 gün göreve gelmemesi ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, yapılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere daha önce verdiği telefondan arandığı, okul müdürü ve müdür yardımcısının davacıya ulaşamadığı, mazeretsiz olarak göreve gelmediği fiilinin sübuta erdiği; kararın gerekçesinde, göreve gelmediği günlere ait tutanakların usulüne uygun tutulmadığına yer verilmiş ise de, davacının o günlerde okula gelmediğinin kendi beyanlarıyla sabit olduğu; hastalık raporları ve refakatçi izinleri olduğunu belirtmiş ise de söz konusu raporların okul yönetimine iletilmediği gibi hastalık iznine çevrildiğine yönelik bir kayıt da bulunmadığı, 38 gün boyuncu habersizce okula gelmemesi ve kendisine ulaşılamaması nedeniyle bu dönemde izinli olduğunu iddia etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu; öte yandan, İdarelerinin Harçlar Kanunu'nun 13. maddesi hükmüne göre harçtan muaf olduğu belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Davacı tarafından, işleme esas alınan tarihlerde göreve gelmediğinin kabul edildiği, ancak göreve gelmemesine mazeret kabul edilebilecek sağlık ve refakat raporları bulunduğunun bildirildiği, bunlardan bir kısmının dosyaya sunulduğu görüldüğünden, İdare Mahkemesinin, tutanakların toplu olarak düzenlendiği, günlük tutanak tutulmadığı yolundaki gerekçesinde hukuki isabet bulunmadığı; davacının kesintisiz olarak göreve gelmediği döneme ilişkin olarak, göreve gelmemesine mazeret teşkil edebilecek, tedavi kayıtları, sağlık ve refakat raporları araştırılarak karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddine dair Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE MADDİ OLAY:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde... olarak görev yapmakta iken, İlkadım Kaymakamlığının ... tarih ve E-... sayılı Olur'u ile ... Ortaokulunda görevlendirilen davacının, ... Kaymakamlığı onayı ile hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, soruşturmacı tarafından, 08/12/2021 tarihinden itibaren kesintisiz olarak 38 gün süre ile görevine gelmediğinin tespiti üzerine hakkında getirilen idari teklif doğrultusunda, 657 sayılı Kanun'un 94. maddesi uyarınca 08/12/2021 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin ... tarih ve E-... sayılı işlemin tesis edilmesi üzerine temyizen bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Çekilme" başlıklı 94. maddesinde, "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır..." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, davacının 08/12/2021 tarihinden 14/01/2022 tarihine kadar 38 gün mazeretsiz ve kesintisiz olarak mesaiye gelmediğinden bahisle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği; dosya içeriğinde, davacının bu tarihlerde göreve gelmediğine ilişkin tutanakların bir kısmının ayrı ayrı, bir kısmının toplu olarak tutulmuş olduğu, dosyada mevcut imza sirküleri ile de bu durumun desteklendiği görülmektedir.

Kaldı ki davacı tarafından, işleme esas alınan tarihlerde göreve gelmediğinin kabul edildiği, ancak göreve gelmemesine mazeret kabul edilebilecek sağlık ve refakat raporları bulunduğunun bildirildiği, bunlardan sadece bir kısmının dosyaya sunulduğu görüldüğünden, İdare Mahkemesinin, tutanakların toplu olarak düzenlendiği, günlük tutanak tutulmadığı yolundaki gerekçesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Bu durumda; davacının kesintisiz olarak göreve gelmediği döneme ilişkin olarak, göreve gelmemesine mazeret teşkil edebilecek, tedavi kayıtları, sağlık ve refakat raporları araştırılarak karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun reddi yolundaki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden (11/04/2022) itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 04/02/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

