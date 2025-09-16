FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
SGK, 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
'Ehliyetsiz evlilik' dönemi bitiyor! Evlilik öncesi eğitim zorunlu olacak
Borsa İstanbul'da 'manipülasyon' operasyonu: 14 gözaltı
İzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon: 8'i memur, 15 gözaltı kararı
İl İl Hava Durumu: Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Çiftçi desteğe 'en az' enflasyon zammı istiyor
Antalya Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları istifa etti
Mersin'de anne 5 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
27 Mülki İdare Amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltildi
Düzce'de acı olay: Oynadığı balonu kafasına geçiren çocuk boğuldu
Giyim ve ayakkabıda indirimli satışlar rekor kırdı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 tutuklama
THY 'Avrupa'nın En İyi Hava Yolu' şirketi seçildi
Türk yükseköğretimine uluslararası övgü: Model ülke
Gelirler giderleri aştı! Bütçe ağustosta fazla verdi
Türkiye'nin kredi risk primi 6 ayın en düşük seviyesine indi
Borsa İstanbul rekor artışla yeniden 11 bin puanın üzerinde
Grand Kartal Otel yangını: 78 kişinin ölümüne ilişkin mütalaa açıklandı
Togg'un yeni modeline yoğun ilgi! Stoklar aynı gün bitti
Erdoğan: İsrail, haydutluğunu farklı bir boyuta taşıdı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam: Marmaray ve bakanlık hatları muaf
63 yıllık dava sonuçlandı: Arazi 17 mirasçıya paylaştırıldı
Satılık konut talebi iki yılın zirvesine çıktı
Kartınızı kimseye vermeyin! Hesabı arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı
İstanbul'da taksimetre güncelleme yoğunluğu
Prof. Dr. Naci Görür: Deprem Stres Alanını Değiştirebilir
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde '12 Eylü' yoğunluğu yaşandı

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümü dolayısıyla ve geçen hafta sonunda 7 bin 500 kişi ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Eylül 2025 10:58, Son Güncelleme : 16 Eylül 2025 10:59
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde 12 Eylül yoğunluğu yaşandı. O yıllarda Ulucanlar'da kalanlar, darbe döneminin tanığı olanlar ve yakınları, müzeyi ziyaret etti.

Müze, 12, 13 ve 14 Eylül'de 7 bin 500 kişiyi ağırladı.

"Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türk siyasi tarihinin en önemli duraklarından olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne büyük ilgi gösterilmesinin kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Müzenin Ankara için çok önemli bir simge olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yaşadığı karanlık yıllarda pek çok siyasetçinin, yazarın, edebiyatçının, gazetecinin yolu buradan geçmiş. Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde. Burayı koruma altına almak ve müze olarak kapılarını açmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz."

Tiryaki, her yıl 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde binlerce kişinin müzede buluştuğunu ve Türkiye'nin her ilinden olduğu gibi, yurt dışından gelenler de olduğunu belirterek, "Burada hem hatıralar, hem de acılar tazeleniyor" ifadesini kullandı.

