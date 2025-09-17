CHP'li belediyeye 'imar yolsuzluğu' operasyonu
Muğla'da CHP yönetimindeki Köyceğiz belediyesinin başkan yardımcısı "imar yolsuzluğu" iddiasıyla gözaltına alındı.
Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye çalışanlarının ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Sahte yapı kullanım belgeleriyle haksız menfaat temin ettiği iddia edilen belediye başkan yardımcısı Özgür Örnek evinde gözaltına alındı.
Polis, şüphelinin belediye binasındaki ofisinde de arama yapıyor.
Soruşturma kapsamında çok sayıda belgeye el koyuldu.